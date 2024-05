Tymoteusz Puchacz zagra w finale Pucharu Niemiec z Bayerem Leverkusen. Polak pewniakiem do powołania na Euro 2024 Jakub Jabłoński

Tymoteusz Puchacz kończący się sezon zaliczy zdecydowanie do udanych. Polak na zapleczu niemieckiej ekstraklasy był jednym z jaśniejszych punktów drużyny. W konsekwencji - mimo braku awansu do Bundesligi - jego Kaiserlautern znalazło się w finale Pucharu Niemiec. W sobotę reprezentant Polski zagra o trofeum z rewelacją tego sezonu - Bayerem Leverkusen. Co by się nie wydarzyło - jest pewniakiem do powołania na czerwcowe Euro 2024 przez Michała Probierza? Oto podsumowanie sezonu w jego wykonaniu!