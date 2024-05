Mocny wpis Kamila Glika o sezonie Cracovii. Nigdy nie czuł się tak poniżony

Kamil Glik o miejscu Cracovii w tabeli Ekstraklasy

- Wiele razy byłem na dole, ale tak poniżony nigdy... - dokładnie takie słowa opublikował Kamil Glik około godziny trzeciej w nocy na Instagramie. Kontekst? Dla kibiców Cracovii jasny - beznadziejny sezon Pasów.

Słowa Glika nieco zaskakują w kontekście jego wcześniejszych spadków z Benevento: najpierw z Serie A do Serie B, potem do Serie C. Bo Cracovia w przeciwieństwie do włoskiej drużyny zostaje w Ekstraklasie, choć jeszcze chwilę temu nie było to wcale takie pewne.

Cracovia do przedostatniej kolejki musiała bowiem drżeć o utrzymanie. Byt zagwarantowało dopiero pokonanie Rakowa Częstochowa. W finałowej kolejce mecz z przedostatnim Ruchem Chorzów skończył się jednak porażką 0:2.

Zwycięstwo Niebieskich i pożegnanie Foszmańczyka. Skrót meczu Ruch - Cracovia