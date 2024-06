Nasz raport z Hamburga przed startem Euro 2024. Pogoda chłodna, ale atmosfera będzie gorąca

Pogoda w Hamburgu nie rozpieszcza, ale wkrótce będzie bardzo gorąco

W Hamburgu termometry pokazują 19 stopni, ale jest deszczowo i taka pogoda ma utrzymać się przez najbliższe dni. Z tego też powodu reprezentacja Polski swoje sobotnie zajęcia odbędzie w Hanowerze i dopiero po nim ruszy autokarem do Hamburga. Oficjalny trening na Volksparkstadion się nie odbędzie, jedynie selekcjoner Biało-Czerwonych wraz ze swoim sztabem sprawdzi stan murawy.

W mieście na razie nie czuć atmosfery Euro 2024, ale wkrótce się to zmieni. W weekend do Hamburga przybędzie tysiące polskich i holenderskich kibiców, by w niedzielę wspierać swoje reprezentacje w swoim pierwszym meczu fazy grupowej turnieju.