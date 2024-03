Oto kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024. Brak Milika, nikogo z Legii, zaskakujące wybory z Jagiellonii

Kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro. Tak zaskoczył Probierz

Do reprezentacji wracają też Bartosz Bereszyński i Paweł Dawidowicz, czyli obrońcy z włoskiej Serie A. Dużym zaskoczeniem jest powołanie dla Bartosza Salamona . Stoper Lecha Poznań wypadł z powodu kontuzji tuż przed barażem o Mundial 2022, a potem został niechlubnym bohaterem afery antydopingowej. Po okresie dyskwalifikacji przekonywał, że nie zrobił niczego umyślnie.

Wreszcie to akurat na baraże o Euro 2024 został powołany Jakub Moder - nasz lider środka pola z czasów Paulo Sousy, który potem przez zerwane więzadła stracił prawie dwa lata.

Kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro. "Nie" dla Milika

Kto w zamian? Na pewno broni się kandydatura Krzysztofa Piątka , debiutującego w tej roli u trenera, z którym ostatnio pracował jeszcze w Cracovii. Są też na liście Adam Buksa i Karol Świderski, autor dotąd ledwie jednej bramki po transferze do Serie A.

Kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro. Komentarz Probierza

- Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru . Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje - przekonuje Michał Probierz.

Kadra reprezentacji Polski na baraże Euro 2024

- Uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku - dodaje selekcjoner reprezentacji Polski.