Paweł Wszołek prywatnie. Piłkarz reprezentacji Polski z piękną żoną

W międzyczasie w towarzystwie pięknej wybranki swojego serca - Magdą Wszołek prywatnie również zwiedza zakątki otaczającego nas świata. Piłkarz, który swego czasu występował w Polonii Warszawa zdecydował się na powrót do kraju, a konkretnie stolicy Polski dokładnie 19 września 2021 roku.

Nieudana przygoda w Unionie Berlin

Od tamtego czasu jeszcze parę razy przenosił się do niemieckiego Unionu Berlin, w którym jednak zdecydowanie nie sprawdził się i miał kłopoty załapać się do pierwszego składu. Ostatecznie zdecydował się na definitywne przenosiny do "Wojskowych" w 2022 roku.