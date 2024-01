PGE Narodowy. Legendarny stadion obchodzi swoje 12. urodziny. Przypomnienie najważniejszych wydarzeń [LISTA]

PGE Narodowy w Warszawie to największy z dostępnych stadionów w naszym kraju. Został wybudowany specjalnie na polsko-ukraińskie mistrzostwa Europy w 2012 roku i służy nam do dnia dzisiejszego. 29 stycznia 2024 roku obchodzi swoje 12. urodziny. Przypominamy najważniejsze chwile na legendarnym obiekcie!

PGE Narodowy. Najważniejsze wydarzenia na legendarnym obiekcie

Stadion Narodowy przeżywa swoje 12. urodziny od momentu oficjalnego otwarcia. Było to dokładnie 29 stycznia 2012 roku, czyli na kilka miesięcy przed najważniejszą sportową imprezą w Polsce. Mistrzostwa Europy 2012 choć piłkarsko dla naszej reprezentacji zakończyły się klęską to organizacyjnie nasz kraj stanął na wysokości zadania i razem z Ukrainą stworzyliśmy naprawdę fajną imprezę, która została zapamiętana na lata. A jednocześnie taki turniej poprawił naszą infrastrukturę stadionową i dzięki niemu powstało dużo ogromnych obiektów, które służą do dnia dzisiejszego. Stadion przywitano po raz pierwszy meczem towarzyskim miesiąc później z reprezentacją Portugalii, która również przygotowywała się do polsko-ukraińskiego turnieju. Ostatecznie piłkarze na czele z samym Cristiano Ronaldo nie zachwycili i na gole przyszło nam czekać do czerwca, czyli meczu inauguracyjnego naszego Euro.

Polska - Grecja. Pierwszy gol Lewandowskiego w "Orlim Gnieździe"

Nareszcie przyszła długo wyczekiwana data przez większość Polaków. 8 czerwca 2012 roku miał miejsce wielki mecz otwarcia mistrzostw Europy. Polska kontra Grecja. Stadion Narodowy wypełniony po brzegi tylko wyczekiwał na pierwsze trafienie Biało-Czerwonych. I stało się. Po dośrodkowaniu Jakuba Błaszczykowskiego nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski w 17. minucie otworzył wynik z Grekami. Kibice na stadionie, w strefach kibica czy w domach eksplodowali z radości. Polska bowiem fenomenalnie weszła w mecz. A radość po pierwszej połowie była tym większa, gdyż Biało-Czerwoni grali w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce Sokratisa.

Potem jednak przyszła druga połowa i podopieczni Franciszka Smudy zdecydowanie spuścili z tonu. Najpierw stracona bramka już w 51. minucie podcięła skrzydła naszym orłom, a potem po czerwonej kartce Wojciecha Szczęsnego musieliśmy trzymać kciuki za Przemysława Tytonia. - Dotknął murawy, przeżegnał się Przemek Tytoń. 71. minuta. Tytoń i Karagounis. A za Tytoniem ściana naszych pragnień - komentował to spotkanie Dariusz Szpakowski.

Ostatecznie modły zostały wysłuchane i rezerwowy bramkarz w tym meczu Wojtka Szczęsnego nie zawiódł. Polska nie przegrała w meczu otwarcia i w dalszym ciągu miała duże szanse na awans z grupy.

Polska - Rosja. Niesamowity gol Błaszczykowskiego uratował

W drugim meczu na polsko-ukraińskich mistrzostwach Biało-Czerwoni podejmowali reprezentację Rosji. Podopieczni Franciszka Smudy fatalnie rozpoczęli zmagania ze "Sborną". W 37. minucie Ałan Dzagojew wyprowadził gości na prowadzenie. Polska musiała gonić wynik. Aż tu nagle objawiła się w drugiej połowie niesamowita współpraca pomiędzy Łukaszem Piszczkiem, a Jakubem Błaszczykowskim. Ten drugi otrzymał podanie od tego pierwszego i kapitalnym strzałem po zejściu na lewą nogę dał polskim kibicom możliwość ponownego wybuchu radości na Stadionie Narodowym.

Jak się potem niestety okazało to było ostatnie trafienie Biało-Czerownych na wspomnianym turnieju. W następnym "meczu o wszystko" z Czechami piłkarze Smudy ulegli na stadionie we Wrocławiu reprezentacji Czech i pożegnali się ze swoim turniejem.

Polska - Anglia. "Basen Narodowy"

Potem były niezbyt przyjemne chwile, którymi największy obiekt sportowy w Polsce mógłby się pochwalić europejskiej i światowej piłce. Zbliżał się kolejny mecz eliminacyjny do mistrzostw świata w 2014 roku w Brazylii. Rywalem na PGE Narodowym miała być reprezentacja Anglii. Przed spotkaniem padał rzęsisty deszcz. Czego nie robili organizatorzy? Tak, zgadza się. Nie zamknęli dachu!

W konsekwencji boisko nie nadawało się do rozegrania meczu i trzeba było przełożyć termin starcia z "Synami Albionu" na następny dzień. To chyba jedna z najbardziej kuriozalnych sytuacji w historii stadionu, jak i całej polskiej piłki.

Europejskie pojedynki. Finał Ligi Europy i... "wielki" mecz towarzyski

Na stadionie Narodowym doszło również do wielu ekscytujących pojedynków na szczeblu europejskim. Najpierw do stolicy Polski przyjechał Real Madryt i rozegrał spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do nowego sezonu. Rywalem "Królewskich" była włoska Fiorentina i... również nie obyło się bez komicznej sytuacji, która potem stała się viralem na cały świat. Jeden z kibiców w koszulce Cristiano Ronaldo zameldował się na boisku i przygotowywał się razem z piłkarzami do wykonywanego rzutu rożnego. - Ten Narodowy to faktycznie specyficzne miejsce - przyznał jeden z komentatorów komentując to spotkanie.

Następnie w 2015 roku miał miejsce na naszym największym stadionie finał Ligi Europy. No i nie był to zwykły finał. Nie dość, że z udziałem polskiego pomocnika Grzegorza Krychowiaka to jeszcze... z golem byłego już reprezentanta Polski. Jego Sevilla pokonała wówczas ukraińskie Dnipro Dniepropetrowsk (3:2). A Polak w swoim domu mógł podnieść puchar, który tuż za trofeum za wygranie Ligi Mistrzów jest uznawane za jeden z najważniejszych zdobyczy w piłce klubowej pod egidą UEFA.

Polska - Niemcy. Historyczny triumf Biało-Czerwonych

Jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej piłce nożnej również miało miejsce na PGE Narodowym. Mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy 2014 we Francji Polska - Niemcy. Podopieczni Adama Nawałki zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii. Do tej pory żadnemu selekcjonerowi nie udało się pokonać "Die Mannschaft". Przyszedł w końcu długo wyczekiwany wieczór 11 października 2014 roku. Biało-Czerwoni niesieni dopingiem przetrwali szczęśliwie napór naszych zachodnich sąsiadów i z drobną pomocą Wojciecha Szczęsnego zachowali czyste konto.

Bramki w tym pamiętnym meczu zdobywali Arkadiusz Milik w 51. minucie oraz Sebastian Mila w 88. minucie.

Polska - Albania. Zamieszania z dachem ciąg dalszy

Na początku poprzedniego roku ciągnął się jednak temat dachu. Tak, tego samego, który w 2013 roku nie został zamknięty na mecz z Anglią. Tym razem poszło o jedną usterkę dachu, która uniemożliwiła rozgrywanie meczów. W jej wyniku musieliśmy przełożyć ostatni sparing przed mistrzostwami świata w 2022 roku z reprezentacją Chile na stadion Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej.

Potem w 2023 roku do samego końca ważyły się losy rozegrania pierwszego domowego meczu w eliminacjach do Euro z Albanią. Ostatecznie przy zamkniętym dachu udało się rozegrać mecz. Polska niesiona dopingiem z trybun i... telebimów wygrała tamto spotkanie po trafieniu Karola Świderskiego, który wbił z najbliższej odległości piłkę do bramki.

Inne wydarzenia kulturalne na stadionie

Dodatkowo na stadionie nie tylko odbywają się mecze piłki nożnej. Poza tym sportem mieliśmy do czynienia ze spotkaniami siatkówki, żużla, a w okresie zimowym było tam nawet lodowisko. Poza tym mamy regularnie organizowane tam masę koncertów, bądź innych wydarzeń o charakterze kulturalnym. Na największy stadion w Polsce przyjeżdżały takie gwiazdy jak m.in. Ed Sheeran, kalifornijska grupa muzyczna Red Hot Chili Peppers czy jeden z najsłynniejszych zespołów heavymetalowy "Metalica".

Warto też przypomnieć, że na PGE Narodowym miał miejsce szczyt klimatyczny NATO w 2016 roku, kiedy najwyższe osoby w pakcie północnoatlantyckim obradowały na temat najważniejszych spraw dla krajów członkowskich. Dodatkowo na błoniach stadionu odbyła się prezentacja sprzętu wojskowego.

