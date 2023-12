Piłkarskie Orły. Michał Bajdur liderem klasyfikacji najlepszych strzelców na Mazowszu. Pomocnik Polonii Warszawa udanie rozpoczął miesiąc

Piłkarskie Orły. Pierwszy przebłysk w ostatnim miesiącu. Michał Bajdur na prowadzeniu

Wracając do naszego bohatera początku grudnia... Pomocnik urodzony w Częstochowie w trwającym sezonie zanotował już pięć trafień w piętnastu meczach Fortuna 1.Ligi. Czy tym razem czołowy piłkarz beniaminka zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej sięgnie po końcowy triumf w naszym zestawieniu? Jeśli utrzyma formę strzelecką, to kto wie... Przekonamy się już niebawem!

Piłkarskie Orły to akcja skierowana do piłkarek i piłkarzy występujących od ekstraklasy do czwartej ligi włącznie. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych strzelczyń i strzelców zarówno w skali całego kraju, jak i w poszczególnych województwach. Oddzielnie nagradzamy laureatów miesiąca i roku, a strzelone gole mnożymy zgodnie ze współczynnikiem danego szczebla: dla ekstraklasy/ekstraligi to 2; dla pierwszej ligi - 1,75; dla drugiej ligi – 1,5; dla trzeciej ligi – 1; dla czwartej ligi – 0,625; dla Pucharu Polski – 2; dla Europejskich Pucharów – 2,5.