Piłkarze reprezentacji Polski poszli do kina. Który film obejrzeli przed Walią? Niech to zostanie tajemnicą OPRAC.: Jacek Czaplewski

Piłkarze relaksowali się przed Walią w kinie Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Najpierw przyjemności, potem obowiązki. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowujący się do finałowego barażu o Euro 2024 z Walią mieli całkiem interesującą niedzielę. Przed południem wybrali się bowiem do kina na film. Obecny później na konferencji prasowej Bartosz Slisz nie chciał jednak zdradzić tytułu, ani tym bardziej wrażeń. My sprawdziliśmy za to obowiązujący repertuar, w którym po oczach bije tytuł "Anatomia upadku"...