Piotr Zieliński w gazie. Po golu z Udinese dołożył asystę przeciw Lecce. "Ależ on ma ułożoną nogę!" [WIDEO]

Lecce - Napoli: Asysta Piotra Zielińskiego

Zieliński błysnął w 16 minucie spotkania. To wtedy idealnie dośrodkował z rzutu wolnego. Po zagraniu prawą nogą najlepiej w szesnastce odnalazł się Norweg Ostigard i to on skierował piłkę głową do siatki.

- Cudowne podanie Piotra Zielińskiego. Ale piłka! Co do centymetra zagrał. Ależ on ma ułożoną nogę - emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports: Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy Napoli podwyższyło na 2:0. Akcję bramkową stworzył "mistrzowski" duet z zeszłego sezonu: z lewej flanki wrzucił Chwicza Kwaracchelia, a w polu karnym głową zwieńczył Victor Osimhen. Wynik podwyższył w końcówce zmiennik Zielińskiego, Gianluca Gaetano.

Na ławce rezerwowych Lecce zasiadł pomocnik Marcin Listkowski. W Napoli meczowi przyglądał się w ten sposób bramkarz Hubert Idasiak.