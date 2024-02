PKO Ekstraklasa. Przerwany mecz Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin! Bramkarz Valentin Cojocaru został obrzucony przez kibiców

Mecz Śląsk - Pogoń. Kibice obrzucali bramkarza

- Wyglądało to na aktorską grę bramkarza, bo nie wiem, czy ta butelka go musnęła. Zagrał taktycznie, ale naganne jest rzucanie butelek na boisko - uważa trener Śląska, Jacek Magiera.

Bramkarz Pogoni zawył z bólu i poprosił o pomoc sztab medyczny, narzekając na dyskomfort w okolicach pleców. Po chwili wrócił na boisku, ale incydent się powtórzył . Sędzia Szymon Marciniak w trosce o bezpieczeństwo gości poprosił wszystkich uczestników gry o opuszczenie murawy i udanie się do tunelu.

Do zdarzenia doszło tuż przed doliczonym czasem gry. Gdy dwóch piłkarzy Pogoni leżało na murawie, wtedy kucający obok nich Cojocaru został draśnięty plastikową butelką.

- Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło w naszym polu karnym. Widziałem tylko, że leci jakiś przedmiot z trybun. Dla nas ta przerwa była korzystna, bo mogliśmy złapać oddech i jeszcze mocniej zmobilizować się na końcowe minut - stwierdził z kolei trener Pogoni, Jens Gustafsson.

W tak zwanym międzyczasie Erik Exposito jako kapitan Śląska poszedł apelować do kibiców z młyna, by zachowali nerwy na wodzy. Po kilku minutach grę wznowiono. Arbiter zagroził, że jeśli sytuacja się powtórzy to Pogoń, prowadząca po golu samobójczym Patryka Janasika, wygra mecz walkowerem.

Śląsk za skandaliczne zachowanie kibiców zostanie w tygodniu ukarany przez Komisję Ligi. W grę wchodzi zamknięcie trybuny dopingowej (a może i całego stadionu) oraz wysoka grzywna. Potencjalnie komórka dyscyplinarna może też zakazać udziału w meczach wyjazdowych - np. kolejnym na Pogoń Szczecin.