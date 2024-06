Polska na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Robert Lewandowski, trenerem Michał Probierz

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Polski - Robert Lewandowski

Robert Lewandowski to już instytucja i to nie tylko w naszym kraju. Jako piłkarz w klubowej piłce osiągnął niemal wszystko. Jako jedyny Polak otrzymał nagrody Piłkarza Roku FIFA (dwukrotnie) i Piłkarza Roku UEFA, a także Europejski Złoty But (dwukrotnie). Był drugi w plebiscycie Złotej Piłki, choć wielu fachowców było zdania, że to on powinien triumfować. Jest też zdobywcą nagrody dla Napastnika Roku w 2021, przyznawanej przez „France Football”.