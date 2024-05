Przemysław Frankowski relaksuje się przed Euro. Wakacje pod palmami w Turcji razem z żoną i synami

Przemysław Frankowski na wakacjach. Poleciał na Riwierę Turecką

W przeciwieństwie do Lewego dla Franka sezon klubowy już dobiegł końca. Ostatni mecz dla Lens rozegrał w zeszłą niedzielę z Montpellier (remis 2:2). Jego zespół skończył dopiero na siódmym miejscu, gwarantującym jedynie eliminacje Ligi Konferencji, choć wcześniej był wicemistrzem i w nagrodę zagrał w Lidze Mistrzów.

We wszystkich 39 występach dla Lens Frankowski uzbierał tyle samo goli co asyst - cztery. Na początku czerwca musi zjawić się w Warszawie. Wtedy odbędzie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Turcją, po których nastąpi wylot do Niemiec na Euro.