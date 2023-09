PZPN uderzył w Roberta Lewandowskiego. "Zaprosił reprezentantów na kolację. Faktura przyszła na... PZPN". Menadżer piłkarza wyjaśnia

- czytamy.

Na odpowiedź obozu Roberta Lewandowskiego nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z Meczyków, przyjaciel i menadżer "Lewego" Tomasz Zawiślak mówił:

Ja też słyszałem plotkę, albo i nie plotkę, że PZPN rozpowszechnia takie bzdury, aby uderzyć w Roberta i to w przed dzień najważniejszego meczu eliminacji. Co za przypadek. Jak to z plotkami bywa, często niewiele mają one wspólnego z prawdą. Fakty są takie, że za kolację zapłacił prywatnie Robert, który żadnego zwrotu od PZPN nigdy nie oczekiwał i nie dostał. Insynuowanie, że Robert wystawił za to fakturę dla PZPN jest kłamstwem.