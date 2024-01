Raków Częstochowa bierze Jakuba Myszora z Cracovii. Transfer na ostatniej prostej. Pomocnik pojedzie na obóz do Turcji

Jakub Myszor w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa nie zatrzymuje się jeśli chodzi o transfery. Do mistrza Polski dołączył 20-letni bramkarz - Muhamed Sahinović. Lada moment do "Medalików" trafi także Erick Otienom, który zostanie kupiony przez mistrza Polski za ok. 800 tys. euro.