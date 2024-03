Raków Częstochowa grał jak z nut. Lech Poznań rozgromiony przez mistrza Polski. Gustav Berggren MVP spotkania

Raków Częstochowa - Lech Poznań 4:0 (3:0)

Jeszcze przed przerwą Raków zadał trzeci cios. Fran Tudor dostał piłkę na prawej stronie. Podał do Gustava Berggrena, który osamotniony ok. 30 metrów od bramki podciągnął akcję do przodu, po czym zdecydował się na strzał! Po rykoszecie od nogi Antonio Milicia piłka zatrzymała się dopiero w siatce! Dublet pomocnika.