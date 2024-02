Raport kadrowiczów. Robert Lewandowski z kolejną bramką. Debiut polskiego skrzydłowego w La Liga. Ważny gol Tomasza Kędziory

Hiszpania: Lewandowski strzelił, ale Barcelona zawiodła

Kolejny bardzo słaby mecz FC Barcelony za kadencji trenera Xaviego. "Duma Katalonii" w niedzielę zremisowała z Granadą, która znajduje się w strefie spadkowej. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców, ale to nie był dobry występ kapitana reprezentacji Polski. W pierwszej połowie 35-latek miał doskonałą okazję na podwyższenie prowadzenia Barcelony, ale piłkę zmierzającą do siatki w ostatniej chwili wybił Martin Hongla. W 63. minucie "Lewy" z siedemnastego metra wykorzystał podanie od Gündogana i huknął nie do obrony w starym dobrym stylu. Ostatecznie "Barca" zremisowała 3:3 i nadal ma 10 punktów straty do Realu Madryt, który jest liderem La Liga i pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii.

W tym samym meczu wystąpił jeszcze jeden Polak, który zaliczył debiut w lidze hiszpańskiej. Kamil Jóźwiak wszedł w momencie, kiedy jak się później okazało wynik był już ustalony. W 84. minucie zastąpił bohatera drużyny. To bowiem Facundo Pellistri po przerwie dał sensacyjne prowadzenie Granadzie, a przed przerwą zaliczył jeszcze asystę przy wyrównującym golu. Polski skrzydłowy starał się biegać od jednego pola karnego do drugiego. Był w środku, ale i na skrzydle, pomagał też w defensywie, bo to Barcelona przeważała. Raz przez błąd w komunikacji zepsuł akcję, kiedy piłka wyszła za linię końcową. Na pewno może żałować sytuacji z doliczonego czasu, gdy był o włos od pojedynku z Marc-Andre ter Stegenem.