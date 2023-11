Raport z trybun. Kibice podczas 14. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 14. kolejki PKO Ekstraklasy

Na trybunie naprzeciwko Kotła zawisł transparent o prowokującej treści. Niebiescy napisali na nim o dawnej fuzji Lecha: " KKS 2006 Amica ". Podobne hasła wnoszone są od tamtego czasu na wielu stadionach, gdy tylko na mecz przyjeżdża Lecha. Ostatnio to jednak prawdziwa rzadkość. Ruch nie miał jednak okazji tego wypomnieć, bo na Bułgarską wrócił dopiero po sześciu latach.

Kibice Ruchu zajęli miejsca wyłącznie na piętrze sektora gości w Poznaniu. Jak tłumaczą, to nie skutek rzekomego braku zainteresowania hitowym wyjazdem, lecz puli otrzymanych wejściówek. Zamiast ponad 1,7 tys. mieli dostać od gospodarzy około 1 tys.

Granicę 20 tys. widzów przebił oprócz Lecha także Śląsk Wrocław. W przeciwieństwie do hitu z Legią Warszawa na ŁKS Łódź przyszło blisko o połowę mniej. To jednak i tak sukces, co zresztą podkreślają władze klubu, ale i sami kibice.

Widzew na swoim spotkaniu zaprezentował flagowisko. Mnóstwo pirotechniki odpalono przy Struga w Radomiu. Radomiak po raz pierwszy rozegrał mecz przyjaźni z Legią Warszawa na zbudowanym od podstaw obiekcie.

Co przed nami? W niedzielę (12 listopada) kibicowski mecz rundy, czyli Legia Warszawa - Lech Poznań. Bilety już się skończyły.