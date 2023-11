Reprezentacja. Marcin Bułka po meczu Polska - Łotwa: Do hierarchii w bramce nie będę się odnosił

Nie czułem stresu, bardziej motywację. Chciałem udowodnić sobie, że zawsze chciałem być tutaj, w tym miejscu. Krok po kroku chciałem się piąć do przodu, dziś jest ta okazja. Gra z Orzełkiem na piersi to duża duma, ale też motywacja do cięższej pracy. Wiedziałem jednak, że jak już wejdę do bramki, to będę się czuć jak ryba w wodzie