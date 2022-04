Reprezentacja Polski. Tragedia rodzinna Czesława Michniewicza. Selekcjoner musi zmienić plany z powodu śmierci taty

Michniewicz wybierał się do Niemiec i Grecji

Czesław Michniewicz we wtorek był się na stadionie w Grudziądzu, gdzie oglądał w akcji piłkarzy Lecha Poznań (Dawid Kownacki, Jakub Kamiński, Tomasz Kędziora) na tle trzecioligowej Olimpii w walce o finał Fortuna Pucharu Polski. Dzisiaj selekcjoner miał zawitać do Częstochowy - na drugi półfinał między Rakowem a Legią Warszawa.

Jak informował dziennikarz Mateusz Borek, pracowity miał być również weekend Michniewicza. W sobotę wybierał się do Niemiec na derbowy mecz Bayern - Augsburg, by obserwować oczywiście Roberta Lewandowskiego, a także bramkarza Rafała Gikiewicza czy prawego obrońcę Roberta Gumnego. W niedzielę w planach było spotkanie w greckiej ligi - AEK Ateny - Aris Saloniki. Miało być okazją do przyjrzenia się z bliska Grzegorzowi Krychowiakowi i Damianowi Szymańskiemu.