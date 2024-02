Reprezentacja Polski. Zbigniew Boniek o słowach Lewandowskiego na temat Michała Probierza. "Nie mogę tego słuchać. Co to za relacje?" Jakub Jabłoński

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski w niedawnym wywiadzie przyznał, że selekcjoner Michał Probierz jako jeden z nielicznych trenerów drużyny narodowej potrafił do niego dotrzeć jako człowieka. Co na to Zbigniew Boniek? Były prezes PZPN przejechał się po kapitanie reprezentacji Polski. - Nie rozumiem tego zdania. Co za tym idzie? Że pytał o jego życie, jak mu się podoba, musiał go wspierać psychicznie? - dziwił się u Romana Kołtonia w "Prawdzie Futbolu".