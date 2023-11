Reprezentacja. Więcej plusów niż minusów. Polska faworytem w marcowych barażach o Euro 2024?

Marzec miesiącem prawdy: Polska zawaliła eliminacje, baraże ostatnią szansą

Z pewnością nie tak wyobrażaliśmy sobie eliminacje mistrzostw Europy u naszych zachodnich sąsiadów. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni zebrali ledwie 11 pkt zajmując na koniec 3. miejsce w grupie. Ugrany 1 punkt w dwumeczu z Mołdawią i taki sam dorobek z Czechami to wyniki wręcz wstydliwe.

Ostatecznie z klucza Ligi Narodów znaleźliśmy się w barażach. Naszym rywalem w półfinale będzie reprezentacja Estonii, która eliminacje zakończyła... z ledwie 1 pkt. To chyba najlepszy dowód na to, że regulamin i przepisy co do awansu do baraży są mocno nieprzemyślane. Dodajmy, że Estończycy także załatwili sobie awans do baraży grając w Lidze Narodów. Wygrali oni swoją dywizję, a w grupie mierzyli się z Maltą i San Marino.

Jeśli podopieczni Michała Probierza pokonają Estończyków, to w finale baraży zagrają ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia. Warto dodać, że finał zostanie rozegrany na wyjeździe, a więc Polaków, jeśli oczywiście pokonają reprezentację Estonii na PGE Narodowym, czeka mecz w delegacji.