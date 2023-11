Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów w barwach FC Barcelony jest cieniem własnego piłkarza. Zdobył do tej pory jedynie SZEŚĆ goli

Liga Mistrzów. Fatalne liczby Roberta Lewandowskiego! Niemoc strzelecka trwa dalej...

To był dla Lewandowskiego trzeci mecz z rzędu w trwającym sezonie rozgrywek spod szyldu UEFA, gdzie nie okrasił swojego występu jakąkolwiek zdobyczą bramkową. Ostatni gol polskiego napastnika miał miejsce 19 sierpnia 2023 roku , czyli w pierwszej kolejce elitarnej Champions League przeciwko niżej notowanemu Royal Antwerp . 35-latek w tym spotkaniu poza bramką zanotował asystę przy trafieniu Joao Felixa.

Odkąd jest w "Dumie Katalonii" w Lidze Mistrzów Lewandowski zdobył łącznie sześć goli. Co najgorsze - jedynie przeciwko trzem zespołom. W poprzednim sezonie strzelał trzy razy z czeską Victorią Pilzno oraz dwa razy z włoskim Interem Mediolan .

W lidze hiszpańskiej również lepiej niestety nie jest. W 12 meczach zdobył zaledwie siedem goli. Polak w trwającym sezonie bez żadnego trafienia kończył rywalizację z Getafe, Cadiz, Mallorcą, Sevillą, Realem Madryt, Realem Sociedad, Rayo Vallecano. Do prowadzącego w tabeli najlepszych strzelców - Jude'a Bellinghama z Realu Madryt - brakuje mu czterech trafień.

- Oczywiście, że jest zły i sfrustrowany, to normalne. Tak jest u wszystkich napastników. Pamiętam Villę, Messiego, Henry'ego, kiedy nie podawaliśmy im piłek, wyobraź sobie, jak się czuli

- przyznał na konferencji prasowej trener Katalończyków, Xavi Hernandez po meczu z FC Porto w Lidze Mistrzów (2:1). Hiszpan odniósł się tym samym do aktualnej formy polskiego napastnika. Porównał go do pozostałych wybitnych snajperów w przeszłości "Dumy Katalonii".