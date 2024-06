Robert Lewandowski z jubileuszem w reprezentacji Polski. Napastnik zagrał 150. raz w narodowych barwach

Robert Lewandowski uhonorowany w swoim 150. meczu w reprezentacji Polski

Lewandowski jeszcze nie określił kiedy skończy karierę w reprezentacji. Swój koniec zapowiedział za to Wojciech Szczęsny - po Euro 2024. Dziś bramkarz rozegrał swój ostatni mecz na PGE Narodowym.

Najskuteczniejszy pod względem liczby meczów i goli - Robert Lewandowski

35-latek jednocześnie wyśrubował przewagę nad drugim pod względem liczby meczów. Drugi jest Jakub Błaszczykowski, który już zakończył karierę reprezentacyjną. Skrzydłowy zdążył zaliczyć 109 występów w narodowych barwach. "Lewy" również przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców z 82 bramkami na koncie.

Robert Lewandowski z córkami Klarą i Laurą Sylwia Dąbrowa

Mecz towarzyski z Turcją będzie ostatnim testem Biało-Czerwonych przed Euro 2024. We wtorek 11 czerwca podopieczni Probierza udadzą się do swojej bazy w Hanowerze, gdzie będą przygotowywać się do meczu z Holandią.