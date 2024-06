Selekcjoner reprezentacji Ukrainy chwali nasz kraj i Michała Probierza: Nasi piłkarze czują się w Polsce komfortowo

Rebrow wziął udział w czwartek na PGE Narodowym w konferencji prasowej, którą zdominowały pytania dotyczące wojny w Ukrainie i pomocy temu krajowi ze strony Polski.

- Rozpocznę od tego, że chciałbym podziękować Polakom. Wielu naszych piłkarzy gra u was. Polska bardzo wspiera Ukrainę, za co jesteśmy wdzięczni. My, jako reprezentacja, większość meczów rozgrywamy właśnie na polskich stadionach. Widzimy wówczas wiele ukraińskich flag, ale Polacy też nas wspierają z trybun. Obserwuję po moich zawodnikach, że czują się tutaj komfortowo - przyznał 50-letni obecnie Rebrow, w przeszłości znakomity napastnik kadry Ukrainy.