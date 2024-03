Skrót meczu Polska - Estonia 5:1. Nasz rywal wyglądał jak amatorska drużyna. Przepiękna bramka Jakuba Piotrowskiego

Bramki z meczu Polska - Estonia

Pierwsza bramka padła w 22. minucie, a jej autorem był Przemysław Frankowski. Jakub Piotrowski posłał idealną piłkę między linie do wahadłowego Lens. 28-latek dobrze wszedł przed obrońcę, wpadł w pole karne i uderzył zewnętrzną częścią stopy. Bramkarz nie miał żadnych szans. Drugiego gola udało się strzelić dopiero po przerwie, gdy Zalewski dograł na głowę Zielińskiego. Bramka numer trzy była autorstwa Jakub Piotrowskiego, który huknął z dystansu. W 74. minucie po dograniu Zalewskiego Karol Mets umieścił piłkę we własnej bramce. Dwie minuty później Sebastian Szymański niemal siłą woli wepchnął futbolówkę do siatki. Ostatnią bramkę zdobyli Estończycy, po tym jak nasi obrońcy przysnęli.