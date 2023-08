Skrót meczu Wisła Kraków - Arka Gdynia 5:1 [WIDEO] Nawet wpadło z rożnego. Hat-trick Angela Rodado

Bramki z meczu Wisła Kraków - Arka Gdynia

Czyżby coś ruszyło? Wisła nie miała dla Arki żadnej litości. Wyszło niemal wszystko. Strzelanie w 5 minucie rozpoczął Angel Rodado, dobijając próbę Goku. Potem wprawdzie odpowiedział Karol Czubak, ale na tym on i jego koledzy już poprzestali.

A Biała Gwiazda nie miała dość. Na przerwę zeszła z jednobramkową zaliczką. Po niej Rodado skompletował hat-tricka. Do siatki trafił bezpośrednio z rzutu rożnego. Po golu strzelili jeszcze Goku i w doliczonym czasie Dawid Olejarka.

- Sobol pod tlenem - komentują internauci wynik Wisły. Gdyby drużyna przegrała, w poniedziałek Radosław Sobolewski najpewniej pożegnałby się z posadą. A tak po efektownym 5:1 póki co nic się takiego nie wydarzy. Wisła ma osiem punktów, co w praktyce oznacza sześć straty do liderującej Miedzi Legnica.