Skrót meczu Wisła Kraków - GKS Tychy 0:1. Wielki zawód przy Reymonta [WIDEO]

Bramka i najciekawsze akcje meczu Wisła Kraków - GKS Tychy

Różnicę w meczu zrobiła akcja z 20 minuty. Wtedy po dośrodkowaniu w pole karne debiutanckiego gola w trzecim występie dla GKS Tychy strzelił Julius Ertlthaler. Po uderzeniu Austriaka sędzia Jarosław Przybył jeszcze upewnił się czy nie było spalonego, a po sygnale z wozu VAR wskazał na środek boiska.

GKS Tychy ma 40 punktów i spogląda tylko na Arkę Gdynia. Piąta Wisła Kraków traci do nich po sześć punktów. Zanim wybierze się do Odry Opole to w czwartek zawalczy o awans do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Przyjeżdża Widzew Łódź.

Wisła Kraków - GKS Tychy 0:1 (0:1)

Bramka: Ertlthaler 20'

Żółte kartki: Goku, Duda - Budnicki, Nedić, Kikolski.

Sędziował: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Widzów: 16 254.