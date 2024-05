Śląsk Wrocław musi zadowolić się wicemistrzostwem Polski. Wygrana z Rakowem Częstochowa na otarcie łez

Śląsk ograł w Częstochowie Raków, ale musi zadowolić się tylko wicemistrzostwem

Spotkanie w Częstochowie z powodu intensywnych opadów gradu rozpoczęło się z opóźnieniem prawie 50 minut. Gdy boisko udało się w miarę doprowadzić do stanu używalności, sędzia Szymon Marciniak rozpoczął rywalizację. Już na samym początku Patrick Olsen trafił do bramki Medalików, ale arbitrzy po analizie VAR dopatrzyli się pozycji spalonej asystującego Simeona Petrowa.

Pracę nad murawą przed meczem Raków - Śląsk. Waldemar Deska / PAP

Chwilę później odpowiedział Raków. W 18. minucie po błędzie defensywy przyjezdnych do pozycji strzeleckiej doszedł John Yeboah, jego uderzenie zdołał wybronić Rafał Leszczyński, ale do futbolówki dopadł jeszcze Ante Crnac i z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki.