Sparingi. Śląsk Wrocław przegrał kolejny mecz kontrolny. Media: Spotkanie zostało ustawione przez sędziów

Media: Mecz Śląska ustawiony przez sędziów

Śląsk jako jedyny zdecydował się na przygotowania do nowej rundy PKO BP Ekstraklasy w Chorwacji. WKS jednak fatalnie rozpoczął swoje zgrupowanie. Najpierw przegrał z Dinamem Zagrzeb (2:3), a potem w sobotę z Hajdukiem Split (1:3). Jak się jednak okazało to drugie spotkanie mogło być ustawione przez sędziów prowadzących zawody.

Jako pierwszy szokującą informację podał dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga.

Jednak od początku. W 75. minucie gospodarze napoczęli polski klub strzelając otwierającą bramkę. Potem cztery minuty później jednak to Śląsk zdołał wyrównać za sprawą karnego (do którego również można mieć pewne wątpliwości). Ostatecznie do "jedenastki" podszedł nowy napastnik drużyny Jacka Magiery - Patryk Klimala i WKS wyrównał. Kuriozum jednak było przed nami. W 82. minucie sędzia podyktował kontrowersyjny rzut karny, gdyż dopatrzył się zagrania ręką.