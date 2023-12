Terminarz Euro 2024. Kiedy finał, mecz otwarcia i mecze reprezentacji Polski?

Terminarz Euro 2024. Kto, kiedy, z kim i gdzie zagra mecze?

Mecz otwarcia Euro 2024 odbędzie się w piątek 14 czerwca. Gospodarz turnieju, Niemcy zmierzy się na Alianz Arena w Monachium ze Szkocją, która drugi raz z rzędu awansowała na turniej tej rangi. Reprezentacja Polski swój potencjalnie pierwszy mecz rozegra w niedzielę 16 czerwca w Hamburgu przeciwko Holandii. Później w piątek 21 czerwca reprezentacja Austrii na Olimpiastadion w Berlinie stanie do rywalizacji z wygranym naszej ścieżki barażowej. W ostatnim meczu fazy grupowej we wtorek 25 czerwca "Biało-Czerwoni" mogą zagrać na Signal Iduna Park w Dormundzie z Francją.

Euro 2024. Polska wciąż w walce o udział w turnieju

Oczywiście udział w Euro 2024 to dla reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza wciąż odległa sprawa. "Biało-Czerwoni" 21 marca na PGE Narodowym staną naprzeciw Estonii w półfinale baraży. Jeśli wygrają, to pięć dni później polecą do Cardiff lub Helsinek na decydujący mecz o awansie.