Transfery. Antonis Tsiftsis odchodzi z Rakowa Częstochowa. Rezerwowy bramkarz "Medalików" wraca do greckiego Asteras Tripolis

Bramkarz odchodzi z Rakowa Częstochowa

Podczas swojego jedynego spotkania w PKO Ekstraklasie w dosadnych słowach polski szkoleniowiec zrugał swojego podopiecznego za to w jaki sposób wyprowadzał piłkę. - Ku***, biegnij tam szybko mu powiedz, że ma wykopać piłkę. Niepoważny jest?! - powiedział podirytowany Szwarga do swojego asystenta. Od tamtego zdarzenia przygoda Tsiftsisa w pierwszej drużynie dobiegła końca.

Dodatkowo rozegrał jeszcze dwa mecze w zespole rezerw, które występują na trzecim poziomie rozgrywkowym. I jeśli chodzi o jego największe osiągnięcia w trwającym sezonie to właściwie byłoby na tyle. Nic więc dziwnego, że Raków zdecydował się pożegnać piłkarza, który zagrał wyjątkowo niewiele meczów w pierwszej drużynie.

Bramkarze w Rakowie. Jak wygląda sytuacja?

Z kolei w drużynie "Medalików" rywalizować o pierwszy skład z podstawowym golkiperem Vladanem Kovaceviciem ma sprowadzony zimą do Rakowa Częstochowa jego rodak - Muhamed Sahinović. Przypomnijmy, że podstawowa kwota tego transferu to 475 tysięcy euro. Do tego dochodzi 25 tysięcy euro bonusów. Poprzedni klub bramkarza, czyli FK Sarajewo zapewnił sobie także 15 procent od kolejnego transferu.