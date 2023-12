Transfery. Śląsk Wrocław podpisał kontrakt z Simeonem Petrovem. Kolejne wzmocnienia wkrótce

Transfery. Simeon Petrov drugim wzmocnieniem Śląska Wrocław

Śląsk jest liderem tabeli z przewagą 3 punktów drugą Jagiellonią Białystok. Wrocławianie szybko wzięli się do pracy, by wzmocnić drużynę i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ogłosili wypożyczenie bułgarskiego obrońcę, Simeona Petrova z CSKA 1948 Sofia .

Gracz do zespołu z Dolnego Śląska został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Jednak ważnym elementem umowy jest to, że wrocławianie mają opcję pierwokupu 23-letniego zawodnika. Petrov będzie w Śląsku występować z numerem 87. Więcej o zawodniku pisaliśmy TUTAJ.