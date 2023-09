Transmisja: Prezentacja Michała Probierza jako selekcjonera reprezentacji Polski. Śledź w środę 20 września od godziny 12:00

Pierwsza konferencja Michała Probierza w reprezentacji Polski

Dla Probierza to naturalny awans. Do wczoraj prowadził bowiem reprezentację do lat 21 - przez ostatni rok. We wrześniu udanie zaczął z nią kwalifikacje do młodzieżowego Euro - wygrał oba mecze.

Kulesza wybrał Probierza tydzień po zwolnieniu Fernando Santosa. Cel drużyny pozostaje niezmienny - to awans na przyszłoroczne Euro w Niemczech. Następca będzie mieć trudniej od poprzednika, bo zaczyna z bagażem trzech porażek, oznaczających najpewniej walkę nie o bezpośredni bilet, lecz poprzez baraże (w marcu 2024).

W środę 20 września o godzinie 12:00 w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbędzie się powitalna konferencja z udziałem Michała Probierza, prezesa Cezarego Kuleszy oraz rzecznika i team managera kadry, Jakuba Kwiatkowskiego.

Oficjalny debiut Probierza w roli selekcjonera nastąpi 12 września. Polska zagra wówczas na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Trzy dni później rywalem na PGE Narodowym w Warszawie będzie Mołdawia, z którą skompromitowaliśmy się w czerwcu, przegrywając 2:3 mimo prowadzenia 2:0.