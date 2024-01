Transmisja sparingu: Cracovia - Debreceni VSC. Mecz we wtorek 16 stycznia o godzinie 15:30

Sparing: Cracovia - Debreceni (16.01.2024)

Cracovia od soboty przebywa w Belek. W planach ma trzy mecze kontrolne. Na pierwszy rzut idzie sześciokrotny mistrz Węgier, a obecnie piąty zespół ligowej tabeli - Debreczyn.

Ten sparing to szansa, by zaprezentował się pierwszy nowy zawodnik Pasów. Nieoficjalny debiut zaliczy Patryk Sokołowski. Pomocnik dołączył do drużyny po wygaśnięciu kontraktu z Legią Warszawa.

W Belek w ostatnich dniach pada deszcz, ale jest powyżej piętnastu stopni Celsjusza. Według synoptyków w chwili rozpoczęcia gry niebo będzie tylko zachmurzone.

Póki co Cracovia ma za sobą jedynie Trening Noworoczny, który odbył się przy fatalnych warunkach pogodowych. Zespół Debreceni zmierzył się już w Belek z rumuńskim Petrolulem. Wygrał 1:0 po golu Botonda Vajdy.

