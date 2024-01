Transmisja sparingu: Zagłębie Lubin - FK Krumowgrad. Mecz w środę 24 stycznia o godzinie 14:00

Mecz Zagłębie Lubin - FK Krumowgrad

"Miedziowi" do drugiej części sezonu jak większość ekstraklasowych drużyn przygotowuje się w Belek. Zagłębie do Turcji przyleciało 19 stycznia i w planowo chce zostać tam do 2 lutego. Podopieczni Waldemara Fornalika na zagranicznym zgrupowaniu zagrali już jeden mecz towarzyski. Kilka dni temu pokonali słoweński FC Koper 2:0 po bramkach Juana Muñoza i Patryka Kuszty.