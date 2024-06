Transmisja z konferencji reprezentacji w Hanowerze. Obecni Sebastian Walukiewicz i Przemysław Frankowski

Transmisja z konferencji prasowej reprezentacji Polski

Już tylko dwa dni pozostały do prawdopodobnie najważniejszego meczu reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2024. W piątek, 21 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się na Olympiastadion w Berlinie z reprezentacją Austrii. Wyrównana jakość obu drużyn powoduje, że jedni i drudzy mają ogromne nadzieje, że zwycięstwem w tym spotkaniu zapewnią sobie awans do kolejnej fazy turnieju.

Dwa dni do meczu z Austrią. W defensywie Dawidowicz, czy Salamon?

Jeśli chodzi o linię defensywy, w ostatnich dniach z kontuzją palca u ręki zmagał się Bartosz Salamon, ale nie ma obaw, by zawodnik poznańskiego Lecha nie był gotowy do gry na rywalizację z Austrią. Do dyspozycji wrócił też Paweł Dawidowicz, który jeszcze przed Euro 2024 był przymierzany do wyjściowego składu. Ci dwaj defensorzy wydają się był wyżej w hierarchii od Sebastiana Walukiewicza, który jednak cierpliwie czeka na swoją szansę.