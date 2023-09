Trener Wysp Owczych, Hakan Ericson po meczu z Polska (0:2): Potrzebowaliśmy szczęścia, a ono nam nie sprzyjało

Jego ekipa dzielnie się broniła do 73. minuty , kiedy gola z rzutu karnego uzyskał Robert Lewandowski.

- Gra wyglądała tak, jak się spodziewaliśmy. Zaplanowaliśmy głęboką defensywę, bo tak staramy się grać z lepszymi rywalami, ale problem jest w tym, że przy takiej obronie i tylko jednym napastniku nie można liczyć na dużo szans bramkowych. One oczywiście były, ale brakowało nam spokoju, pewnie też umiejętności, ale kilku naszych piłkarzy gra na co dzień amatorsko

- Do 72. minuty wszystko wydawało się zaskakująco możliwe. Nasza drużyna grała bardzo dobrze w defensywnie i jej morale wyraźnie rosło. W końcówce gospodarze na stadionie, którego publiczność była równa populacji naszego kraju, okazali się jednak za silni

- skomentował kanał telewizji publicznej Kringvarp.

Z kolei trener naszych rywali odniósł się do rzutu karnego, którego skutecznie wyegzekwował kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Ericson przyznał, że była to przypadkowa sytuacja, w której obrońca Farerów zagrał piłkę ręką. Do tego czasu cały plan Wysp Owczych w tym meczu wyglądał perfekcyjnie.