Włochy na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Gianluigi Donnarumma trenerem Luciano Spaletti

Kadra reprezentacji Włoch na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Włoch - Gianluigi Donnarumma

Od dziecka był kibicem AC Milan, w którym przez sześć lat w sumie rozegrał 215 meczów. Podziwiał jednak bramkarza Juventusu Turyn, Gianluigiego Buffona, i to właśnie na nim się wzorował. Jeszcze podczas kariery juniorskiej widziano w nim duży talent i wróżono wielką karierę. Te słowa się spełniły. W pierwszym zespole Milanu zadebiutował 25 października 2015 roku i przyczynił się do zwycięstwa nad Sassuolo. Tym samym jego klub zdobył komplet punktów po trzech meczach bez zwycięstwa. Debiut zaliczył mając 16 lat i 242 dni, co sprawiało, że był drugim najmłodszym bramkarzem w historii włoskiego futbolu. Później nie raz dokonywał w bramce cudów, a obserwatorzy zachwycali się jego grą.