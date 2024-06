Argentyna z kompletem zwycięstw w fazie grupowej na Copa America. Wygrana z Peru bez Lionela Messiego

- Jestem szczęśliwy, ponieważ strzeliłem gole w trzech meczach fazy grupowej i mogłem pomóc drużynie, a to się liczy – powiedział Martinez, który podczas Copa America zdobył już cztery bramki.

W 2022 roku Martinez był krytykowany za występy na mundialu w Katarze, gdzie ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

- Nic mi nie dolega. Miałem świetny sezon w moim klubie i czuję się dobrze. Jestem gotowy, aby pozbyć się ciernia z mistrzostw świata. Było dla mnie ważne, aby dobrze przygotować się do Copa America. Zrobiłem to i pokazałem, na co mnie stać. Pracujemy dalej - zapewnił napastnik Interu Mediolan.