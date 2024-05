Wrzutka, główka, gol. Adam Buksa najskuteczniejszym Polakiem w Turcji. Teraz Euro, potem transfer

Turcja: Szesnasty gol Adama Buksy

To szesnasty gol Buksy w lidze tureckiej. Średnio trafiał co 183 minuty. Jego dorobek jest piątym najlepszym w stawce. Częściej trafiali od niego jedynie Mauro Icardi (23 gole), Edin Dżeko (20 goli), Rey Manaj (18 goli) czy Mame Thiam (17 goli), a rzadziej rodacy: Krzysztof Piątek (13 goli) i Sebastian Szymański (9goli).

To był ostatni występ Buksy dla Antalyasporu. Z końcem czerwca wygasa bowiem wypożyczenie 27-latka z francuskiego Lens. Przez rok w 35 występach zdobył 16 bramek, do których dorzucił 2 asysty.

Buksa ma teraz co najmniej tydzień na odpoczynek. Wszystko wskazuje bowiem na to, że 29 maja otrzyma powołanie do reprezentacji Polski na Euro 2024 i tym samym 3 czerwca zjawi się w Warszawie, by wziąć udział w zgrupowaniu i meczach towarzyskich z Ukrainą oraz Turcją.

