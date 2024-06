Wszystkie gole Jagiellonii Białystok w sezonie 2023/24. Te bramki zapewniły historyczne mistrzostwo Polski

Bramki Jagiellonii Białystok w sezonie 2023/24

Jagiellonia Białystok pod koniec maja dzięki wygranej z Wartą Poznań wygrała swoje pierwsze mistrzostwo Polski. "Jaga" miała tyle samo punktów co Śląsk Wrocław, ale ekipa Adriana Siemieńca miała lepszy bilans bezpośrednich spotkań z drużyną Jacka Magiery.

- Ciężko opisać to, co czuję. Wiem, ile ten sukces znaczy dla tego miasta. Dwa razy byliśmy o włos od mistrzostwa. Później graliśmy też finał Pucharu Polski i też byliśmy o włos od trofeum. Klub ma piękną i długą historię i pierwsze mistrzostwo zawsze będzie wyjątkowe. Dzisiaj przeszliśmy do historii i to jest niesamowite. Zapewniliśmy sobie w Białymstoku i w Jagiellonii nieśmiertelność - powiedział Adrian Siemieniec po pokonaniu Warty Poznań pod koniec maja. (cyt.: bialystokonline.pl)

Kibice i eksperci mówią jednogłośnie - Jagiellonia to drużyna, która w Polsce grała najbardziej atrakcyjną piłkę. Adrian Siemieniec postawił na ofensywny styl gry, co się opłaciło. "Jaga" w sezonie 2023/24 zdobyła aż 77 bramek, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem. Najbliżej była Pogoń Szczecin, która strzeliła 59 goli. Na mediach społecznościowych Jagiellonii pojawił się prawie 10-minutowy film, ze wszystkimi trafieniami minionej kampanii. W przyszłym sezonie trzeba będzie popracować nad defensywą, gdyż podopieczni Adriana Siemieńca stracili aż 45 bramek.