Wszystkie "NAJ" dotyczące Euro 2024! Kto ma najwięcej mistrzostw Europy? Kto strzelił najwięcej goli na wielkim turnieju?

Euro 2024 - najlepsze reprezentacje

Zacznijmy od statystyk drużynowych. Która reprezentacja w historii mistrzostw Europy była najlepsza? Na najważniejszym turnieju na Starym Kontynencie grało wiele świetnych drużyn, ale możemy zaryzykować stwierdzenie, że kadra Niemiec (RFN) to najlepsza drużyna w historii ME. Nasi zachodni sąsiedzi aż trzy razy sięgali po końcowy. Łącznie na swoim koncie mają dwa srebrne i dwa brązowe medale. Hiszpania także może pochwalić się trzema złotymi krążkami, ale ekipa z Półwyspu Iberyjskiego dorzuciła do tego tylko jedno srebro i jeden brąz.

Gospodarzem Euro 2024 są Niemcy, ale które państwo najwięcej razy było stolicą europejskiego futbolu? Licząc także przyszłe imprezy, których lokalizacja jest już znana, gospodarzem najczęściej byli Włosi - w 1968, 1980, 2020 oraz 2032 roku. Polska tylko raz miała okazję organizować Euro - w 2012 roku wspólnie z Ukrainą.