Youcef Atal z OGC Nice zawieszony za wspieranie Palestyny i antysemickie nagranie. Nie zagra w siedmiu meczach lidera Ligue 1

OGC Nice: Klubowy kolega Marcina Bułki ma problemy

Na początku października Atal przed towarzyskim meczem Algierii z Republiką Zielonego Przylądka (5:1) założył na siebie szalik z napisem „Palestyna będzie wolna”. Zdjęcia z tego spotkania zamieścił na swoim Instagramie. Na tym jednak nie poprzestał, opublikował bowiem wideo, na którym muzułmański duchowny Mahmoud Al-Hasanat prosi Boga, aby zesłał „ciemny dzień na Żydów” i „towarzyszył dłoniom” mieszkańców Gazy, „jeśli będą rzucać kamieniami”. To rozgniewało kibiców OGC Nice, burmistrza Nicei a także władze klubu.

27-letni Atal co prawda przyznał się do swojego błędu, szybko usuwając post i przedstawił swoje pisemne i publiczne przeprosiny. To jednak nie wystarczyło i kierownictwo Nice, nie czekając na decyzję innych władz sportowych i sądowych, postanowiło zawiesić piłkarza do odwołania.

