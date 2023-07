Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów ONLINE. Jak "Niebiescy" zaprezentują się w Ekstraklasie? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów ONLINE

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia: - Chcemy dobrze grać w piłkę. Chcielibyśmy podchodzić do tematu na zasadzie, że każdy kolejny mecz jest najważniejszy. To jest sprawdzona metoda Adama Małysza - najważniejszy jest najbliższy skok. Cel wcześniej czy później się ukaże. W poprzednim sezonie okazało się, że celem było utrzymanie. Życie. Nie chcemy przeżywać tego, co w dwóch ostatnich sezonach.

Ruch Chorzów to drugi beniaminek obecnego sezonu (pierwszym jest ŁKS). "Niebiescy" według większości ekspertów i algorytmów typowani są do spadku. W kadrze dzisiejszych gości nastąpiła prawdziwa rewolucja. Do klubu przyszło wielu nowych piłkarzy, ale tym najważniejszym jest Filip Starzyński, który wrócił do zespołu, w którym wchodził do świata piłki.