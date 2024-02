Żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski. Międzynarodowe grono WAGs: Włoszki, Francuzka, Marokanka i Ukrainka

WAGs - partnerki piłkarzy reprezentacji Polski

Polscy piłkarze często wyjeżdżają za granicę w bardzo młodym wieku - na przykład kiedy są jeszcze nastolatkami. Rekordziści grają poza ojczyzną nieprzerwanie po przeszło dziesięć lat. Nic więc dziwnego, że właśnie tam poznają swoje ukochane.

Emerytowany w kadrze Grzegorz Krychowiak w 2019 roku ożenił się z Francuzką. Jego żoną została Celia Jaunat, którą poznał właśnie po transferze pomocnika do Girondins Bordeaux. Ona miała 19 lat, on 21 kiedy zajrzał do salonu łazienek, gdzie ówczesna studentka odbywała praktyki.

A skoro o Francji mowa to od niedawna międzynarodową parę tworzą bramkarz Marcin Bułka i modelka Ecram Sallam, pochodząca z Maroko, ale mieszkająca wcześniej również we Włoszech.

Maciej Rybus, były reprezentant Polski jest po ślubie z Rosjanką urodzoną w Osetii, Laną (nazwisko panieńskie Baimatova). Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Doczekała się dwóch synów.