Ademola Lookman bohaterem Atalanty Bergamo. Hat-trick w finale Ligi Europy

Ademola Lookman bohaterem Atalanty Bergamo

Nigeryjczyk trafił do Atalanty Bergamo w sierpniu 2022 roku z niemieckiego RB Lipsk. W tym sezonie nie zawsze występował w pierwszym składzie włoskiej drużyny. Na początku roku dostał powołanie do reprezentacji narodowej na Puchar Narodów Afryki, przez co opuścił kilka meczów w klubie.

Wiosną w Serie A tylko 2 razy trafił do bramki przeciwników. Nigeryjski napastnik lepiej radził sobie na arenie międzynarodowej. Strzelił po golu w 1/8 finału i półfinale Ligi Europy. Gian Piero Gasperini dał szansę 26-letniemu snajperowi w finale rozgrywek przeciwko Bayerowi Leverkusen, a ten odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób.