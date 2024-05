Bayern Monachium wybrał trenera! Zostanie nim Vincent Kompany. Belg spadł z Burnley z Premier League, do której wcześniej awansował

Bayern Monachium: Vincent Kompany nowym trenerem

- Vincent Kompany zostanie nowym menedżerem Bayernu, here we go - ogłosił swoje słynne hasło Fabrizio Romano w sobotę tuż przed godziną czternastą.

- Porozumienie między klubami w sprawie opłaty w wysokości 12 milionów euro i warunki kontraktu już zostały ustalone. Kompany zostanie nowym trenerem Bayernu na mocy trzyletniej umowy - dodaje.

Skąd tak wysoka kwota? Otóż Kompany ma ważny kontrakt z Burnley aż do czerwca 2028 roku. Mimo spadku w klubie bardzo w niego wierzą, ale wobec oferty Bayernu są bezbronni.

Kompany to trener na dorobku. W kwietniu skończył dopiero 38 lat. Zaczynał jako grający szkoleniowiec Anderlechtu. Potem wrócił na Wyspy. Przepracował dwa sezony z Burnley, ugrywając średnio 1,53 pkt na mecz.