Czesław Michniewicz wytypował, jak Polska wypadnie na Euro. Będziemy szaleć z radości, jak to się potwierdzi

Polska na Euro 2024. Michniewicz: Dojdzie do 1/4 finału

Michniewicz twierdzi jednak, że Portugalia nie awansuje do finału. W półfinale polegnie z Niemcami. Ci zaś w wielkim meczu zmierzą się z Anglią, która uprzednio pokona Rumunię, Hiszpanię i Francję. Włochy jako obrońca trofeum odpadną według byłego selekcjonera na etapie ćwierćfinału.

Według Czesława Michniewicza Polska wyjdzie z grupy D. Następnie w 1/8 finału ogra Ukrainę. Potem w 1/4 finału spotka się jednak z Portugalią i z nią przegra, tak jak zresztą w 2016 roku, gdy na ćwierćfinale zakończyła udział w Euro we Francji. Były selekcjoner podzielił się swoją wizją w Kanale Zero, którego jest ekspertem na czas mistrzostw.

Do zabawy w typowanie wyników dołączyli także politycy. - Kibicowanie to wiara w swoją drużynę, nie w statystykę. Obstawiam więc 1:0 dla Polski w meczu z Holandią. I co mi zrobicie? - zapytał premier Donald Tusk.

Nie wszyscy są takimi optymistami. Głosujący w naszej sondzie twierdzą, że Polska zakończy Euro już na fazie grupowej - uważa tak ponad 60 procent badanych.