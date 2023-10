Fortuna 1. Liga. Wisła Kraków - Resovia Rzeszów ONLINE. Czy "Biała Gwiazda" podtrzyma imponującą passę? TRANSMISJA LIVE NA ŻYWO

Wisła Kraków - Resovia Rzeszów ONLINE

Czas na mecz Wisła Kraków - Resovia Rzeszów. O punkty na zapleczu powalczy ekipa, która mierzy w awans do Ekstraklasy oraz ta, która będzie chciała zahamować jej te zapędy. Faworyt w tym spotkaniu jest jeden, nie ma co do tego wątpliwości.

Wisła Kraków, mimo słabszego początku, teraz punktuje bardzo dobrze: od sześciu meczów nie zaznała smaku porażki w lidze. Warto też dodać do tego wygrane spotkanie w Pucharze Polski z Lechią Gdańsk (2:1).

Resovia z kolei gra w kratkę. Piłkarze z Podkarpacia na przełomie sierpnia i września polegli w trzech meczach z rzędu. Później nastąpił przełom i Resovia podzieliła się punktami z Polonią Warszawa, następnie odprawiła z kwitkiem Chojniczankę w Pucharze Polski, poległa potem w prestiżowych derbach ze Stalą, a przed przerwą na kadrę wygrała z GKS Tychy.