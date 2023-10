Francja, Belgia i Portugalia awansowały na mistrzostwa Europy 2024. Cristiano Ronaldo śrubuje rekord

Eliminacje Euro 2024. Pierwsze ekipy się zakwalifikowały

Obie bramki dla "Trójkolorowych" były dziełem Kyliana Mbappe, a szczególnie efektowna była druga, którą uzyskał precyzyjnym strzałem w długi róg. Gwiazdor Paris Saint-Germain był bliski skompletowania hat-tricka, ale trafił w poprzeczkę. Honorowego gola dla "Pomarańczowych" strzelił Quilindschy Hartman.

24-letni Mbappe strzelił już w reprezentacji 42 gole i o jedno trafienie wyprzedził Michela Platiniego. Rekord 54 bramek należy do Oliviera Giroud. Po sześciu meczach "Trójkolorowi" mają komplet punktów i bilans bramek 13-1. Holendrzy zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie B. Wyprzedzają ich o trzy punkty Grecy, którzy pokonali w Dublinie Irlandię 2:0.

Na Estadio do Dragao w Porto (grupa J) kibice oklaskiwali fenomenalnego Cristiano Ronaldo. 38-letni Portugalczyk w wygranym 3:2 meczu ze Słowacją zdobył dwie bramki, śrubując swój rekord trafień w narodowych barwach do 125. Nikt inny nawet się nie zbliżył do tego osiągnięcia.